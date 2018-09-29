中国国家航天发射场开启民营商业火箭发射先河　

两枚民营企业研发的商业火箭9月初相继从酒泉卫星发射中心发射升空，这个有60年组建历史的中国国家航天发射场首开民营商业火箭发射先河。

据中新社报道，酒泉卫星发射中心计划部计划处处长贾立德介绍说，这个战略就是要把我们国家的民营商业航天发射“规范管理，有序引导”，从而纳入国家统一的管理体系。“中心首次放飞民营商业火箭是我国航天产业商业化的具体体现，印证了未来我们国家航天发展大的战略。”

《2016中国的航天》白皮书明确，鼓励引导民间资本和社会力量有序参与航天科研生产等航天活动，大力发展商业航天。近年来，中国民营商业航天发展迅速。特别是在刚刚过去的９个多月时间里，星际荣耀、零壹空间等民营企业先后４次成功实施亚轨道探空火箭发射任务。其中，最近的两次均在酒泉卫星发射中心完成，是民营商业航天发射在国家管控体系的首次探索。

目前，中国建设有酒泉、太原、西昌、文昌四大航天发射场。成立于1958年的酒泉卫星发射中心，则是中国组建最早的综合性航天发射场和唯一的载人航天发射场。据中心主任张志芬介绍，自1970年第一次执行航天发射任务以来，中心先后将11艘神舟飞船和140余颗卫星送入太空，创造了中国航天史上以第一颗人造地球卫星、第一枚远程运载火箭等为代表的20多个第一。

“民营商业航天发射作为一种新的模式，我们在确保发射成功的基础上，突出兼具市场经济效益这一特点，有针对性的精简优化传统航天发射体系，探索完善了一系列与之相适应的新的组织实施规范，构建了新的服务保障体系。”贾立德说，“当然，这个探索还需要根据后续民商航天发射的执行，不断积累经验、继续充实完善。”

根据计划，酒泉卫星发射中心今后将继续执行民营商业火箭发射任务。中心党委书记纪多说：“承担民营商业航天发射是中心‘建设世界一流航天中心’的重要组成部分。未来，中心将建设成为既有载人航天发射也有卫星发射，既有液体、固体火箭发射也有民营商业航天发射的一个全面的综合性航天发射中心。”

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