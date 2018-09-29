中国环境部：长江经济带城镇面积15年增加84.1%

京津冀协同发展和长江经济带发展都是国家战略，这两个区域经济发展速度快、人口密度大、生态环境与经济发展协调发展的任务艰巨。

据中新社报道，在环境部今天（29日）举行的例行新闻发布会上，环境部卫星中心主任、研究员王桥介绍说，城镇面积持续扩大是京津冀地区和长江经济带两区域面临的共同问题。“调查评估发现，2000-2015年的十五年间，京津冀地区城镇生态系统面积持续增加，由1.79万平方公里增加到2.32万平方公里，增幅为29.7%。长江经济带城镇面积增幅更大，为84.1%，年均增幅达5.6%。”

不过，两个区域由于自然地理条件和社会经济结构存在差异，所面临的生态形势也有所不同。

据王桥介绍，在京津冀地区，存在着水资源量短缺严重制约区域生态安全，河流断流和湿地萎缩依旧突出的问题。调查评估结果表明，京津冀地区人均水资源量仅为全国平均水平的1/9。自2000年以来，除个别年份（2012年）因水资源总量较为丰沛外，水资源开发利用强度均超过100%，远超国际通用的水资源开发利用安全界限。全年存在断流现象的河流比例约为70%。

其中，永定河、潮白河等主要河渠存在全年断流现象。京津冀13个地级及以上城市汛期均有干涸河道分布，保定、张家口等地干涸河道长度均超过300公里。白洋淀、七里海等湿地萎缩，长期依靠生态补水维持。

在长江经济带，则存在着中下游自然岸线开发强度大，滨岸带生态风险较大的问题。王桥说，调查评估结果表明，长江自然岸线保有率仅为44.0%，自然滩地长度保有率仅为19.4%，长江岸线利用率为26.1%。砂石码头和小散乱码头占用长江岸线430.2公里，占长江岸线总长度的5.4%，主要分布在湖北、安徽、四川及江苏等省份。

“造船厂、船舶修理厂占用长江岸线131公里，化工企业占用长江岸线148公里，成为长江生态环境的重大风险源。” 王桥说。

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