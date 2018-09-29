“2018两岸汉字文化艺术节”在台北开幕

“2018两岸汉字文化艺术节”29日在台北举行开幕记者会。从9月26日到10月10日，艺术节将在台北孙中山纪念馆、台湾艺术大学、台湾师范大学等地举办书画展、碑拓展及相关学术研讨会。

据中新社报道，该艺术节前身“两岸汉字艺术节”是由台湾的中华文化总会与位于北京的中国艺术研究院在2010年发起，两岸交替举办过七届，于2016年停办。

台湾中华文化永续发展基金会董事长刘兆玄表示，该基金会与中国艺术研究院自今年起接续办理此艺术节，希望透过活动让汉字艺术向下扎根、永续传承。而在艺术节名字中加入“文化”二字，则是期待活动能在两岸民间深化中华文化意涵。

当天，在孙中山纪念馆外，台湾北部各地的书法家团体展示各自作品，并与市民、游客互动。台湾中国标准草书学会源起于知名书法家于右任先生在大陆成立的“草书社”，理事长郑锦章对中新社记者表示，于先生一直醉心于草书标准化的工作，到台湾后仍念念不忘；在其努力下，标准草书也在宝岛扎下根来。如今，台湾仍有许多的书法艺术爱好者在基层做着关于中华传统文化方面的贡献。

专攻毛笔制作的团体文山社已在新北市成立数十年时间，第二代传人陈耀文说，毛笔作为传统的书写工具延用至今已超过千年，向外推广毛笔不仅是让人们喜爱书法艺术，更为让越来越多的人爱上中华传统文化。“在文山社学习的有许多西方人，他们不懂汉语就已经爱上了这门艺术，还尝试用毛笔写他们的文字。”

“汉字荟萃-两岸名家书法篆刻展”，是此次汉字文化艺术节的重要组成部分。该展也在29日开幕，来自台湾的郑善禧、欧豪年、傅申等50位书法家的作品和来自大陆的张荣庆、林剑丹、李刚田等20余位书法家的作品在孙中山纪念馆博爱艺廊及文华轩展出。

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