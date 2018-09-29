首届“一带一路”国际公共管理硕士班在北京清华大学开班，来自11个“一带一路”沿线国家的19名学生将展开相关课程学习。

据中新社今天（29日）报道，本届硕士班由国家发展和改革委员会指导，陈江和基金会资助，中国华文教育基金会主办、清华大学公共管理学院承办，将在深化学生对中国国情、发展经验和文化传统的认识基础上，增强其对“一带一路”倡议及沿线区域经济社会发展问题的理解，以国际视角和中国经验来理解发展中国家公共管理实践的共性和特点。

陈江和基金会代表王建国介绍，“一带一路”倡议提出以来，得到众多国家的热烈响应。资助此硕士班，希望进一步促进民心相通，帮助“一带一路”沿线国家企业间更好合作，政府部门间更好交流。

“‘一带一路’建设进入了更加精准、细致的发展阶段。”中国华文教育基金会副理事长兼秘书长于晓说，基金会将长期高质量地把人才培训项目做下去，希望大家珍惜学习时光 ，学有所获。

国家发展和改革委员会西部开发司副司长张明希望，首届“一带一路”国际公共管理硕士班依托清华大学的雄厚底蕴和丰富资源，有力有序有效培养“一带一路”沿线国家人才，助推共建“一带一路”走深走实。

“中国的‘一带一路’倡议致力于与世界各国进行互利合作。”来自土耳其的学生美明娜（Oneren BesteGul）表示，对于参加本次硕士班感到兴奋，希望与来自各国的同学们分享实践经验，获得新的思路。

清华大学副教务长、国际教育办公室主任高虹，清华大学公共管理学院院长薛澜对学生们来清华学习表示欢迎，并对其课程学习提出了要求与希望。

据悉，清华大学“一带一路”国际公共管理硕士班隶属“一带一路”人才培训项目，该项目由陈江和基金会于2016年出资1亿元人民币成立，旨在通过人才培养，增进沿线国家对“一带一路”建设的了解，促进不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家共享和平、共同发展。

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