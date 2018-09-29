中国商务部今日表示，1-8月，中国新兴服务进出口总额突破万亿元大关，达到11383.9亿元（人民币，下同，约2264.6亿新元），同比增长20.9%。

据新华社报道，商务部服贸司司长冼国义介绍说，前8个月，中国新兴服务进出口高于服务进出口总体增速10.4个百分点，拉动新兴服务占比提升近3个百分点。其中，新兴服务出口5932.3亿元，增长25.5%；进口5451.6亿元，增长16.3%。

据介绍，今年1-8月，中国新兴服务进口快速增长，占服务进口的比重达到23.6%，较去年同期增长1.6个百分点。其中，金融服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务进口增速均超过20%，分别为47.1%、23.3%和23.2%。

近期以来，中国新兴服务进出口增速持续高于服务进出口总体增速。商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊认为，新兴服务贸易的快速发展得益于中国服务业特别是互联网、数字经济等服务业新动能的发展提速，以及中国陆续出台的开放举措和深化服务贸易创新改革等政策释放的红利。

根据国家统计局数据，1-8月，全国服务业生产指数同比增长7.9%。1-7月，战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.4%、16.1%和14.5%。

服务业的快速发展也带动了服务出口增速继续高于进口。商务部数据显示，1至8月，服务出口延续今年以来的快速增长势头，出口增速高于进口增速5．7个百分点。其中，增速排名前三的领域是电信计算机和信息服务、个人文化和娱乐服务、保险服务，增速分别为61.1%、38.8%和26.5%。

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