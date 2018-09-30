泰国机场负责人就打人事件致歉：将在五大机场设中国游客入境特别通道

泰国曼谷廊曼机场管理局局长素提拉瓦29日召开发布会，就一名中国公民在该机场被打事件道歉，并表示泰国欢迎中国游客，有关部门将加强管理，提高服务意识，避免类似事件发生。

据新华社报道，27日，廊曼机场保安与一名被拒绝入境的中国男子发生肢体冲突。素提拉瓦说，涉事保安的行为严重违纪，机场管理局已将其停职，并按程序成立了调查委员会对此事进行调查，如事情属实将辞退该保安。目前泰国移民局已安排该男子乘机返回中国。

素提拉瓦对这一有损泰国形象的事件表示抱歉，并表示泰方高度重视此事，愿意尽力减少该事件对被打游客造成的影响，并会通过中国驻泰国大使馆向当事人发出道歉信。他说，廊曼机场愿为赴泰的中国游客提供便利，并联合泰国移民局在曼谷素万那普、廊曼、清迈、普吉、合艾等泰国５大国际机场为中国游客设立入境特别通道。

他说，下一步机场管理局将对办落地签区域进行整改，明示落地签费用，并提高工作人员的服务素质及沟通能力。

中国驻泰国大使馆得知此事后，第一时间与当事人取得联系，了解事情经过。同时向泰国移民局、机场管理局、旅游体育部负责人提出交涉，要求泰方彻查事件，严惩肇事者，并将继续与泰方保持密切沟通，妥善处理此事，维护当事人合法权益。

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