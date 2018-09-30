中国国家版权局约谈13网站：提高版权保护

29日，针对网络转载版权专项整治中发现的突出版权问题，中国国家版权局在北京约谈了趣头条、淘新闻、今日头条、一点资讯、百度百家号、微信、东方头条、北京时间、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻、凤凰新闻、腾讯新闻等13家网络服务商，要求其进一步提高版权保护意识，规范网络转载版权秩序。

据新京报报道，国家版权局要求，网络服务商直接转载传统媒体作品的，要进一步完善版权管理制度，坚持“先授权、后使用”的著作权法基本原则，未经授权不得直接转载他人作品；依法转载他人作品时，要主动标明作者姓名和作品来源，不歪曲篡改标题和作品原意；要积极与权利人及相关版权组织开展版权合作，完善授权许可机制,遏制网络侵权盗版。

网络服务商为用户转载他人作品提供平台的，要切实强化用户管理,在平台显著位置提示用户遵守著作权法，不违法转载他人作品；要采取有效措施防止用户未经许可违法转载他人作品、洗稿等侵权行为；不得鼓励用户或假借用户名义，滥用“避风港”规则转载他人作品；对于多次侵权被投诉的用户，应当采取列入黑名单、暂停或者终止服务等惩治措施。

此前（9月14日），针对重点短视频平台企业在专项整治中的自查自纠情况和存在的突出版权问题，国家版权局在京约谈了抖音短视频、快手、西瓜视频、火山小视频、美拍、秒拍、微视、梨视频、小影、56视频、火萤、快视频、哔哩哔哩、土豆、好看视频等15家重点短视频平台企业。

今年7月，中国国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合开展打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动，将短视频版权专项整治作为专项行动的重点任务，并将短视频平台企业、网络转载版权专项整治列为专项行动重点监管对象。

早报订户新闻，更多精彩等着您！