台湾2017年汽车摩托车盗窃案比2013年减少超五成

台湾内政部统计显示，近5年汽车、摩托车盗窃案数量均呈逐年递减趋势，2017年比2013年分别减少52.78%、48.11%；汽车、摩托车盗窃案破案率2017年分别达88.43%、96.62%，均为近5年新高。

据台湾《联合报》报道，近年，台湾警方持续执行“强化扫荡汽车、摩托车及自行车盗窃犯罪计划”，加强追查汽车、摩托车零件来源，全面扫荡汽车、摩托车盗窃集团、拆解工厂及销赃场所，并持续执行“新领牌汽车、摩托车加设防盗辨识码”工作，查访掌握辖区内盗窃犯、销赃犯等治安隐患人口动态，以有效预防再犯罪。

据统计，今年1-8月汽车、摩托车盗窃案各有1564件、5371件，比上年同期分别减少26.57%、35.48%。

近5年(2013-2017年)，台湾汽车盗窃案呈逐年递减趋势，由2013年6535件减少至2017年3086件，减幅达52.78%，摩托车盗窃案也逐年递减，由2013年23286件减少至2017年12082件，减幅为48.11%。

此外，台湾汽车、摩托车盗窃案破案率也呈上升趋势。汽车盗窃案破案率2017年为88.43%，比2013年上升13.79个百分点；摩托车盗窃案破案率维持在88%以上，2015年起更突破90%，2017年达96.62%，比2013年上升7.70个百分点。

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