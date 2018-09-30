山东万达广场在红领巾上印开业广告　三人遭解雇

中国内地小学要求学生佩戴红领巾，作为中国少年先锋队的标志。近日山东省菏泽丹阳路小学的红领巾上，被发现印有万达广场的开业广告，有批评指做法侮辱，引起社会热议。万达广场管理公司总经理等3名主要负责人已遭解雇，涉事小学校长亦已接受党内严重警告处分。

据明报报道，山东有市民周五（28日）向传媒反映，称菏泽丹阳路小学向学生派发的红领巾及黄色鸭嘴帽上，均印有“菏泽万达广场”的开业广告。菏泽市开发区教育局高姓负责人解释，丹阳路小学周二（25日）下午举办交通安全校园活动，并向三年级生派发百多条红领巾，惟拆封时未发现印有商业广告，至放学后有老师发现事件，即以通讯软件通知家长不要让子女佩戴有关红领巾，并于翌日上午交回学校。

丹阳路小学校长吕咏梅承担责任，接受党内严重警告处分。万达商业管理集团有限公司昨日（29日）发表通告致歉，指集团旗下的菏泽万达广场管理公司，擅自印发一批带有商业信息的红领巾，造成不良影响，已解雇涉事的公司总经理等3名主要负责人。

山东省律师办协会副会长孙瑞玺指，红领巾代表红旗的一角，象征无产阶级的革命传统，在红领巾上印刷广告，应受严重道德谴责。有网民亦对事件感到愤怒，认为在红领巾上印广告的做法，是侮辱神圣的红领巾。内地官方《环球时报》也发表题为《红领巾上打广告 想钱想疯了？》的文章加以批评。

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