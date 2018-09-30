9月中国官方PMI逊预期　出口订单年内最低

中国国家统计局今日公布的9月份官方制造业采购经理指数（PMI）只有50.8，较市场预期的51.2和8月份的51.3为差，是今年2月50.3之后的低位。更重要是，该月新出口订单指数及进口指数分别只得48%和48.5%，除了比8月份下跌1.4个百分点和0.6个百分点之外，更创下全年新低，显示中美贸易战对中国外贸的影响已经逐渐浮现。

据明报财经频道报道，其他分类指数方面，生产指数和新订单指数虽保持高于50盛衰分界线，分别为53%和52%，但比上月各自回落0.3和0.2个百分点，表明制造业生产和市场需求都有所放缓。此外从业人员指数比8月减少1.1个百分点至48.3%，表明企业用工量减少，对内地就业率构成一定压力。

但国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，9月制造业基本面总体仍平稳，21个行业中有14个行业PMI位于扩张区间；二是供需持续保持景气状态，但扩张略有放缓；三是进出口景气度继续回落，表明国际贸易摩擦持续发酵对全球贸易产生了一定负面影响；四是企业原材料采购成本加大；五是大型企业运行稳健，小型企业经营状况继续改善。

另外，较反映中小企的财新制造业PMI，9月份进一步降至50，连续4个月下降，且下降幅度明显加快，亦不及市场预期的50.5。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生指出，9月制造业景气度出现大幅走弱，出口拖累更为显着，且需求连续走弱开始对企业生产带来影响，就业也进一步恶化，经济下行压力突显。

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