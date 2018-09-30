福建惩戒“老赖”收效 10余万人自动履行法定义务

福建省去年探索建立全省失信被执行人联合惩戒平台以来，“老赖”相关信息在全省上百家行政机关、人民团体、社会组织、企事业单位间共享。截至9月底，累计有10余万被执行人慑于强大压力自动履行了法定义务。

据新华社报道，福建省高级人民法院副院长林玫瑰介绍说，近年来，法院执行难问题凸显，一些被执行人恶意逃债、规避执行，损害了法律尊严和当事人合法权益，只有建立健全完善的社会信用体系，在全社会形成限制、压缩失信被执行人经济和社会生活空间的信用惩戒机制，才能有效解决执行难问题。

去年以来，在省委省政府部署下，福建探索建立失信被执行人联合惩戒平台，联动单位不断增加，截至今年9月底，已有100家单位通过业务系统对接或账号登录联合惩戒平台查询等方式，建立联合惩戒机制，对失信被执行人实施信用惩戒。

福建省发展改革委总规划师林向东介绍说，联合惩戒平台实现了对失信被执行人自动查询、自动对比、自动识别、自动拦截、自动惩戒、惩戒结果自动反馈等功能，联合惩戒平台将失信被执行人信息推送至各联动单位业务系统，失信被执行人在这些联动单位办理业务时，各单位业务系统将自动查询、比对、识别，失信被执行人将被系统自动拦截进入下一步办理程序，联动单位需立即按照相关规定启动联合惩戒措施，惩戒结果自动反馈。

今年8月起，被法院列入失信被执行人名单的“老赖”被省内四星级以上酒店“拒之门外”，目前已有2130人次入住受限。林玫瑰说，省旅发委在联合惩戒平台上动态更新四星级以上酒店名录，省公安厅治安总队将星级酒店名录和失信被执行人信息嵌入酒店登记系统，任何人办理入住酒店登记手续都需要先进行查询、比对，如果发现入住人为失信被执行人，系统会自动提示，就无法办理酒店入住登记手续。

截至目前，福建各联动单位累计查询、比对失信被执行人230多万余次，拦截、限制、惩戒失信被执行人8万余次。

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