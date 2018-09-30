腾讯架构大调整：撤销移动互联网事业群，押注产业互联网

从PC时代，到移动互联网，再到如今的ABC（人工智能AI、大数据Big Data、云计算Cloud computing）时代，腾讯时隔6年再次大规模对内部构架做出调整。

据澎湃新闻报道，30日，即将迎来20周岁生日的腾讯，宣布正式启动新一轮整体战略升级，在连接人、连接数字内容、连接服务的基础上，进一步探索更适合未来趋势的社交、内容与技术的融合，并推动实现由消费互联网向产业互联网的升级。

伴随战略升级，腾讯公司的组织架构迎来新一轮的优化调整，在原有七大事业群（BG）的基础上进行重组整合，既保持深耕垂直领域的优势和特点，保留原有的企业发展事业群（CDG）、互动娱乐事业群（IEG）、技术工程事业群（TEG）、微信事业群（WXG）；又突出聚焦融合效应，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）。

腾讯称，预期未来可将内部开源成果开放给产业，为整个行业的技术研发人员营造更好的环境和氛围。腾讯表示，将持续投资于未来前沿基础科学，继续加大对AI实验室、机器人实验室和量子实验室的投入。

腾讯现有员工5万多名。目前，新的事业群高管任命尚未披露。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点。它是一次非常重要的战略升级，互联网的下半场属于产业互联网，上半场腾讯通过连接为用户提供优质的服务，下半场将在此基础上，助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。作为一家以互联网为基础的科技和文化公司，技术是腾讯公司最坚实的底层基础设施，面向AI以及即将到来的5G时代，腾讯将以技术为驱动引擎，探索社交和内容融合的下一代形态。

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