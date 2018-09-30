瑞银公布全球房产泡沫指数 香港居首

瑞银集团(UBS)公布了最新一期“全球房产泡沫指数”。排在前20位的城市中，香港高居榜首。

据中新网报道，按照“全球房产泡沫指数”的排名，排行榜上靠前的城市除香港外，还包括慕尼黑、多伦多、温哥华、阿姆斯特丹、伦敦。

德国法兰克福排第10位，东京第14位，纽约第16位。排位越靠前，房产泡沫的概率就越大。

专家指出，虽然证实泡沫的难度很高，但可以使用由历史数据生成的房地产价格走向模式，并根据它指明一些典型的泡沫特征。

“全球房产泡沫指数”报告的作者之一、瑞银集团全球财富管理部成员霍尔茨海(Matthias Holzhey)告诉德国之声，“泡沫出现时，一个典型的迹象是房地产同大众收入和租金严重脱节。”

报告显示，大城市白领技术工薪阶层的平均年收入(税前)，如果用来购买一处60平方米的公寓，目前在伦敦需要15年，巴黎14年，新加坡12年，东京11年，慕尼黑8年，法兰克福6年。

在大城市出租一套60平方米的公寓，如果用累计租金购买这套住宅的话，在苏黎世需要36年，巴黎也是如此，新加坡、慕尼黑35年，法兰克福30年。

除了纳入收入和租金作为基准比较外，瑞银金融专家霍尔茨海还表示，报告计算了房价增长同实体经济增长之间的偏差，贷款的活跃程度和建筑工业的活力也都是计算的对象。他还尤其比较了一个城市目前的房地产价格状况同长期以来的平均值。

他承认，以上手段不适用考察中国一、二线大城市的房价泡沫，因为观察中国城市的年限还不够，“我们至少需要25年至30年时间，才能得出有说服力的评估。这也是本年度‘全球房产泡沫指数’不含中国内地城市的原因”。

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