马英九对促转会喊话：正人先正己、自清后人清

台湾前总统马英九今天为国民党新北市长参选人侯友宜竞选总部成立站台，致词时再批促转会，呼吁台湾总统蔡英文及行政院长赖清德，应充分授权给促转会主委黄煌雄，也希望主黄煌雄“硬起来”，把促转会好好改革，并送上20字要促转会“拒绝做东厂、反对干特务，正人先正己、自清后人清。”

据联合新闻网报道，马英九说，看到侯友宜气势越来越旺，一方面很高兴、一方面希望侯提高警觉，未来55天一定有很多奥步，一定要特别小心，注意防范。马英九指出，侯的声望上涨，一方面是自己的努力，另一方面民进党政府的促进转型正义委员会犯了大错，前副主委张天钦居然把促转会自比为明朝皇帝的特务机关东厂，这种心态非常可怕。

马英九强调，他希望促转会应该诚心诚意把自己改革。促转会不论是核心价值、关键理念、组织架构、人事安排，都发生问题，如果不改革的话，难保不会出现第二个张天钦。尽管此时还在选举，但中央政府不能召开一个避重就轻、言不及义的检讨会，说人员都不需要惩处，希望我们中央政府能彻底检讨。

马英九质疑，促转会主委黄煌雄主委说他上任2个月都没看到公文，为什么促转会同仁不把公文给他看，是谁授意的，这不是把黄全面架空吗？他呼吁蔡赖二人，应该充分授权给黄煌雄，让他彻底真心地作改革，让促转会如他所说，能追求正义、发现真实、促进和解。

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