香港启用“转数快” 商户对二维码支付持积极态度

香港快速支付系统“转数快”今天（30日）正式开通启用，中银香港副总裁龚杨恩慈指，转数快的正式开通将加快香港流动支付发展步伐，市民及商户的支付习惯及模式亦会逐步改变，中银香港将继续推动创新金融科技，发展高效及多元化电子服务渠道。

据明报报道，因应个人对商户双向电子支付生态的变化，中银香港调查了10个与市民生活相关的行业，合共超过400间商户及机构，包括慈善机构、医疗教育、公用事业、物业管理、电讯、保险等。商户普遍对转数快的推出持积极态度。有些企业希望以二维码收款方案吸纳更多业务及满足消费者需求。

作为首批可采用转数快缴费的公用事业机构，香港中华煤气企业财资及投资者关系总经理卢永强指出，会将缴费二维码加入煤气账单发送予客户，让客户可透过手机银行应用程式扫描二维码进行支付，同时公司亦可提高效率，方便对账及增强资金流动性。

物业管理方面，富城集团财务董事袁小萍指，旗下港岛半山的雍慧阁住户可先以手机银行扫描由管理处预先准备的二维码缴交管理费，未来会考虑进一步将二维码列印于管理账单上，转数快除了可减少用于处理支票的行政工作，资金即时到账也可增加利息收入。

交通方面，粤港汽车运输董事总经理张广友指，乘客可于票务处以手机银行扫描二维码去购买跨境汽车车票。因购买车票单次收款金额较小，笔数相对较多，转数快可帮助处理现金收款、找续、存放、存款费用等问题，并提高收付款效率及安全性，同时可实时收款及入账，加快业务流程，提供清晰报表方便对账。

另外，四洲集团旗下美利饮食总经理蒋伟良则称，公司是学校团体餐饮供应商，采用转数快，家长可通过手机扫描学生餐款订购表上的二维码缴付餐费，减少现金及支票交易，简化缴款及收款程序。

早报订户新闻，更多精彩等着您！