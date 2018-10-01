滴滴向检查组交整改报告：已封禁4.3万人员及车辆

9月30日，上海市交通委员会执法总队、上海市城市交通运输管理处、上海市公安局交警总队就滴滴（上海）公司落实“9.11联合检查”、“9.21联合检查”整改要求情况进行联合检查。滴滴（上海）公司提交了“关于联合检查整改情况的报告”。

据澎湃新闻报道，前期检查提出的期限已至，30日，滴滴（上海）公司向联合检查组提交了“关于联合检查整改情况的报告”。公司负责人表示，滴滴（上海）公司已完成包括：（一）司机背景审查，正在对平台注册司机开展安全审查，只有无犯罪记录、通过三证验真（身份证、驾驶证及行驶证）且每天出车前接受过人脸识别的司机才能得到平台派单；（二）已向上海市的网约车监管平台推送全量实时数据；（三）提供相关电子版数据清册；（四）已完成联合检查组提供的1.3万辆“马甲车”核查清退；（五）落实合规准入机制，停止对上海地区不符合规定的人员、车辆的注册激活工作。新增人员、车辆必须经过线下实体店审验，确保符合上海市的规定，方可上路接单；（六）优化了应急处置功能。9月12日至9月27日，滴滴（上海）公司已累计封禁4.3万个背景审查不合格、三证验证不通过、车辆信息有瑕疵等人员、车辆。并将通过线上引导、线下服务、政策奖励等多重手段，推动平台内符合条件的人员和车辆按照要求申办《网络预约出租汽车驾驶员证》和《网络预约出租汽车运输证》。同时还将加强与执法部门的信息联动，及时清退被执法部门依法查处的非法营运的人员和车辆。

现场，联合检查组还就25日至28日，上海市交通委执法总队及各区交通执法部门会同公安部门的网约车专项整治中查获的28件利用滴滴平台从事非法客运案件的人员、车辆信息与网约车监管平台上的数据进行了比对倒查，相关信息已接入监管平台。同时，检查组还对滴滴（上海）公司提交的人员、车辆电子数据与其公司后台数据库进行了抽查，抽查结果显示滴滴（上海）公司提交的实时订单数据与其公司后台数据基本一致。

联合检查组表示，滴滴（上海）公司要严格落实依法合规经营主体责任。对于本次提交的材料，联合检查组将通过信息比对、路面执法检查、案件倒查等方式进行进一步核查。对已经清退的“马甲车”，滴滴（上海）公司要落实永久封禁，不得恢复接单运营。同时，总队会将9月7日以来，执法部门路面执法查获的利用滴滴平台的非法客运的人员、车辆信息提供给滴滴公司。由滴滴公司进行信息核查并禁止向违规人员、车辆派单，待人员和车辆取得相应资质后，方可上路接单。对于符合条件但尚未取得相应资质的驾驶员和车辆，滴滴公司要制定具体方案、措施、时间表，督促其尽快到户籍所在地申请窗口办理相关从业资格证。

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