港珠澳大桥开展三地联合试运行，40分钟驶完全程

港珠澳大桥通车在即，内地、香港及澳门三地政府从9月28日起连续3天举行联合试运行，为大桥全线开通作准备。三地政府派出不同车种测试大桥运作，包括测试信号系统等各种设施及大桥承载力。此外，三地政府也各自测试口岸运作，如出入境清关程序等。

据《文汇报》报道，参与试运行的司机向港粤直通巴士协会反映，整个过程基本顺利，乘客仿真过关程序运作流畅。业界可通过本次模拟路面状况，以了解具体的行车情况、大桥设施及安排，有助于大桥通车后的整体运作。

为配合试运行工作，香港口岸旅检大楼近期也进行模拟运作。据了解，搭乘直通车的旅客在旅检大楼下车后，会在同一楼层办理出境手续，再到旅游巴士接载位置上车，全程不超过10分钟。

有参与试运行的乘客指出，指向通关地点的标识清晰，乘客从旅游巴士下车后只要直走便可到达，无需转到其他楼层，感觉很方便。大桥通车后，香港口岸的旅检大楼将设有24小时通关安排，大楼分为地下的入境大堂及1楼的出境大堂，分别设有多个人工柜台及e道自助通关通道，并安排有银行、餐厅、便利店及警察报案中心等设施。

另外，此次试运行还特地安排了应急演练工作：一辆由香港出发的旅游巴士模拟在大桥上发生故障，随后拖车、防撞车等出动前往事发现场，实地测试检验现有应急装备及各队伍的协调能力。

港珠澳大桥收费站车辆通行费收费标准确定，收费标准以人民币为基准，港澳两地按照扣费时的汇率实时换算。港珠澳大桥管理局副局长余烈透露，大桥通车后，内地ETC、香港快易通皆可在港珠澳大桥上使用，民众还可通过支付宝、微信进行付款。

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