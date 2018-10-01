中国市场监管总局告诫在线旅游平台：声称“全网最低价”需真实准确、有依据

中国国家市场监管总局昨日(9月30日)发出提醒告诫书，规范在线旅游平台价格行为，并提醒各平台明码标价，不得虚假优惠折扣，或声称“全网最低价”但价格标示不真实、不准确，没有依据或者无从比较。

据《新京报》报道，市场监管总局价监竞争局提醒各在线旅游平台，要严格遵守《行政处罚法》《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》等法律法规规章规定，遵循公平、公正、合法和诚实信用原则依法经营，主动维护良好的在线旅游市场价格秩序。

销售相关商品和提供服务，要按照规定实行明码标价，公开标示商品价格等有关情况。标价内容要真实明确、清晰醒目，价格变动时要及时调整，避免误导消费者。

此外，销售商品或提供服务，以低价招徕客户，以高价进行结算;销售商品或提供服务有附加条件时，不标示或者模糊标示价格附加条件;强制或者变相强制服务并收费;相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者合法权益;捏造、散布涨价信息，哄抬价格，以及其他价格违法行为。

市场监管总局提醒各平台，要自觉维护在线旅游市场价格秩序，树立依法经营、诚实守信、公平竞争意识，不断完善内部价格管理机制和纠错机制，加强对价格促销方案的事前审查，使促销活动真正惠及广大消费者，切实维护消费者的合法权益。

各级价格监管部门将密切关注并持续加强对在线旅游平台价格行为的监管，及时受理群众价格投诉举报。对经提醒告诫仍未规范、群众反映强烈的价格违法问题，一经查实，将依法从严处理，对情节恶劣、性质严重、影响较大的违法案件将予以公开曝光。

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