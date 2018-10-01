中国儿童超重肥胖发生率明显增加

中国国家卫生健康委员会日前发布《中国青少年健康教育核心信息及释义（2018版）》中指出，中国儿童青少年营养不良发生率下降，超重肥胖发生率却明显增加。

新华社报道，专家就此指出，保持健康体重，最重要的理念是“治未病”，大力推广科学健身、合理膳食。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强表示，超重肥胖危害青少年正常生长发育，对其心理、行为、认知和智力产生不良影响，甚至会导致儿童高血压、高血糖、高血脂。同时，青少年超重肥胖易延续至成年期，将增加青少年成年后患高血压、糖尿病等慢性疾病的风险。

丁钢强说，2010-2012年中国居民营养与健康状况检测显示，我国6-17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%，二者相加为16%。同时，儿童青少年超重肥胖呈现男生高于女生、城市高于农村的特点，超重肥胖率在近几十年中明显上升。

国家体育总局科学健身与健康促进研究中心副主任张漓指出，目前青少年肥胖的主要原因在于热量摄入过多、体力活动不足。对于这种单纯性的肥胖，应注重科学的运动加上合理的饮食控制。

张漓指出，保持健康体重，最重要的理念是“治未病”，其中很重要的一环是对学校、家长和学生进行全方位的科普教育，普及超重与肥胖的危害，提高青少年的防范意识。青少年应定期体检，监测身高体重等生长发育指标，及早发现、科学判断是否出现超重和肥胖问题，以便及时采取干预措施。

对于已经超重肥胖的青少年，丁钢强建议，除主动科学地安排膳食与运动外，青少年处于特殊的生理阶段，应避免使用饥饿或半饥饿疗法来控制和减轻体重，切不可盲目服用减肥药品。

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