前八个月规模以上互联网企业业务收入同比增20.7% 短视频发展迅猛

中国工信部近日公布数据显示，今年首八个月中国特定规模以上的互联网和相关服务企业完成业务收入5955亿元，同比增长20.7%。短视频、影音直播等手机应用快速增长。

据新华社报道，工信部数据显示，截至8月底，第三方应用商店分发累计数量超过1.51万亿次，其中影音直播下载量近2000亿次。在工信部此前公布的中国互联网百强企业中，游戏娱乐和影音直播类企业总量占比超四成。

互联网企业在网络视频、移动支付、共享经济、生活服务等方面创新不断，带动互联网信息服务收入保持较快增长。今年以来，以短视频、影音直播等为代表的手机应用增长迅速，成为互联网行业新的“风向标”。

业内人士认为，在娱乐功能之外，短视频逐步与科普、消费等深度融合，正逐渐成为生活新方式和产业新风口。

以今年全国科普日为例，抖音联合中国科技馆等全国42家科技馆启动全民科学挑战线上活动，用轻松有趣的内容和形式拉近公众与科技的距离，激发公众对科技的热情。在3天的活动时间内播放量10.5亿次。

快手则利用技术和流量“赋能”农产品经销，与黑龙江克山县等战略合作，通过山货直播、厨艺展示等多种方式跨界销售农产品。

工信部信息中心副主任李德文认为，可视化与商业结合是互联网转型大势所趋。以短视频为突破口，未来互联网将加速建立内容生态，利用数字技术、流量功能等改变很多行业，产生新的商业价值。

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