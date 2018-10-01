李嘉诚旗下的赫斯基对MEG能源提出约26亿美元的敌意收购

李嘉诚持股约70%的加拿大石油公司赫斯基能源（Husky Energy）周日表示，包括债务在内，已对其竞争对手MEG能源提出64亿加元（约50亿美元）的敌意收购要约。

据新浪财经报道，赫斯基能源首席执行官在MEG能源董事会拒绝了早先收购建议之后，直接向MEG能源的股东提出现金和股票收购提议，公司仍准备与MEG能源的董事沟通。

赫斯基在声明中称，如果两家公司合并，上游产量将会增加至每日41万桶油当量，下游炼油及升级的产能会增加至每日40万桶。此外，也有助于增加自由现金流、营运资金、收入及产量。

这将是赫斯基有史以来规模最大的收购交易，令李嘉诚与如今持有MEG能源约12%股份的中海油展开正面交锋。2005年，中海油以1.5亿加元取得MEG16.69%的股权，共计1363.63万股，相当于每股约11加元的报价。

MEG是一家位于加拿大的专注于油砂勘探的小型能源公司，它拥有一项技术，用蒸汽溶化地表下的油砂，然后将重油抽出地面。在油砂储量丰富的加拿大阿尔伯塔省，MEG拥有52个连续的油砂区块的租赁许可证100%的工作权益，总面积达32900英亩，据估算，可采储量约有20亿桶原油。

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