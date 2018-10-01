两大陆男子台湾寻求庇护 暂留桃园机场

两名持中华人民共和国护照的男子，27日过境台湾时，声称遭迫害申请政治庇护。台湾移民署昨日（30日）证实目前两人暂时留置机场航厦；陆委会则表示，循法令兼顾相关惯例作妥适处置。

据《联合报》报道，台湾移民署国境大队指出，两人暂由航空公司安置中。经初步了解，两人未申请入台证，希来台申请庇护，相关主张事项及事证正由陆委会等相关单位查证中。

行政院大陆委员会则表示，这两名男子来台转机未登机，经了解是持有效的中国大陆护照从泰国过境台湾，目的地为中国大陆，惟并未登机；相关情况仍由相关机关会同处理中。相关单位处理本案会听取当事人的意见维护二人的安全，依循法令兼顾相关惯例，作妥适处置。

对于两人身分，移民署表示，基于个人资料不便透露。两人是在27日过境台湾，因为迟迟未登机，遭移民署人员在航厦内查获。两人声称在中国大陆遭迫害，盼申请政治庇护，移民署已报请相关单位查证并处置，但两人无入境台湾的合法证件，依法不能入境台湾，目前人暂时留置机场航厦。

其实，先前就曾有中国大陆民众趁着转机时，以申请政治庇护为由要求入境台湾。今年5月，大陆维权人士黄燕就持联合国国际难民证获准入境台湾，并短期安置3个月。但陆委会当时说明，并非提供“政治庇护”，而是她的健康状况不佳，基于“人道考量”专案许可让她入境，停留时间三个月以利民间团体协助前往第三国安置。

早报订户新闻，更多精彩等着您！