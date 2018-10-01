茅台将严查炒作价格的经销商

针对近期茅台酒市场价格快速上涨问题，茅台集团回应称，将发力控价稳市，根据市场需求变化有序投放，加大举措稳定市场价格，并将严查炒作价格的经销商。

据新华社报道，中秋、国庆期间，是白酒市场下半年的第一个传统销售旺季，茅台酒在多地遭遇经销商囤货惜售，不少商超出现断货，导致茅台酒终端市场价格有所上涨。

对于企业而言，尽管产品价格上涨是好事，但茅台方面也并不愿意看到价格上涨过快。茅台集团董事长李保芳此前曾表示，要处理好企业、经销商、消费者三者之间的关系。今年8月末茅台在“双节”前向市场投放了7000吨供应量。不过，从9月份的市场情况看，价格上涨的趋势并没有止住。

上海是茅台全国销量排前十位的市场。国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司上海省区经理罗正才表示，今年上海茅台配额是1000多吨，为了应对中秋、国庆旺季，8-9月份的配额就有300多吨，但由于高端消费复苏，市场需求较大，供需不平衡导致近期市场终端价格有所上涨。

罗正才表示，针对销售旺季和供需紧张情况，目前茅台已经明确要求专卖店、经销商不能囤货惜售、不能捆绑搭售，并且每天上报进销情况和库存情况，有计划地销售出货。

同时，茅台表示将定期进行市场巡查，重点实地查看经销商执行政策是否到位，有没有囤货惜售、内部销售转移等现象。同时也对大型商超、酒类连锁、名烟名酒店的飞天茅台价格和销售情况进行全面巡查。

“对于囤货惜售或者炒作价格的渠道，茅台将会按合同约定进行警告或者违约处理，今年上海就有一家经销商因为囤货捂售被取消了经销资格。”罗正才说。

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