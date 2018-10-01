大陆考虑境外人士税收优惠 台商表欢迎

中国财政部昨天公布，明年元旦实行新个人所得税法时，考虑继续对港澳台在内的境外人士作出优惠安排。台商对此表示欢迎，但认为思考如何在大陆赚钱可能比担心缴税更重要。

据联合新闻网报道，上海市台湾同胞投资企业协会（上海台协）常务副会长胡兴中表示，台商对上述消息当然欢迎，台商每一年都向大陆政府争取税赋上的优惠。他认为，大陆财政部说会“考虑”的做法，应该就是会实行。

但他也说，如今在大陆要想更多的是“如何赚钱”，有赚钱才需要想“如何缴税”的问题。尤其境外人士的海外收入要被追税，所得门槛更高。

胡兴中说：“台商现在有多少人真的能在中国（大陆）赚很多钱？”在经营成本推高等因素下，他见到的台商赚大钱的例子已经越来越少，“在上海可能不到1/10”。

大陆财政部9月30日在官网以“税务总局有关负责人”答记者问方式表示，有记者问：“新修订个人所得税法将中国个人所得税居民纳税人判定标准，由满一年调整为满183天。请问下一步在实施该法时，对境外人士包括港澳台人士是否还有优惠安排？”

有关负责人回应指出，现行个人所得税法实施条例对境外人士纳税问题有特殊优惠规定，在中国境内无住所、但是居住1年以上5年以下的个人，其来源於中国境外的所得，可以“只就由中国境内单位或者个人支付的部分”缴纳个人所得税。

回应表示，为了保持政策稳定性，下一步在落实新个人所得税法时，将考虑继续对境外人士包括港澳台人士作出优惠安排。

汉邦管理顾问公司总经理李仁祥说，就“中国境外所得境内支付的部分”课税的情况比较少，杀伤力不大；大家在意的还是“境外所得境外支付的部分要课税”的部分。

他说，大陆财政部的这份回应虽然没有细节，但以不违背个所税法这个母法的原则来看，应该仍会认定课税年度住满183天就是税收居民，然后在这个基础上，实行“5年例外优惠”。

也就是说，将来即使有优惠安排，也不会和现行规定一模一样。

目前台湾居民为了合理避税，按照税法规定会在5年内选择一次离境超过30天，或是其中一年内累计离境超过90天，这样就可以重新计算连续居住的期间。

李仁祥认为，未来台商、台干为避免海外所得课税，很可能是“在大陆的每五年中，其中一年就要离开半年”，避税难度仍比现在要大，但比没有五年例外优惠好很多。

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