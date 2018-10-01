澳门9月博彩收入增长2.8% 创两年来最小增幅

澳门博彩监察协调局周一公布的数据显示，澳门9月幸运博彩毛收入220亿澳门元，去年同期为214亿澳门元，同比增长2.8%，增幅远低于6.5%的中位数预期，创2016年8月以来最小增幅。

据新浪财经报道，今年前9个月，澳门幸运博彩毛收入为2241亿澳门元，去年同期为1934亿澳门元，同比增长15.9%，为2017年5月以来最低增速。

不过，得益于高压路段以及路凼半岛上华丽的新度假村的开业，澳门赌收已连续26个月实现单月同比增长。

9月中旬，因超强台风“山竹”登录，迫使澳门博彩中心停业33个小时，这是澳门历史上首次为确保员工安全而关闭所有赌场。即使在去年“天鸽”袭击澳门期间，仍有赌场要求员工冒雨上班。

进出澳门的交通叫停和赌场停业，导致分析师们当时就纷纷下调博彩收入预期。Union Gaming Securities Asia的分析师Grant Govertsen曾估计，赌场停业预计会使澳门博彩收入损失高达15亿澳门元。

由于担忧人民币贬值、中国经济增长放缓以及全球贸易局势仍未明朗，分析师还下调了今年余下时间和明年对澳门赌彩业的预期。也正因为上述原因，澳门赌收增速从今年二季度起就出现了放缓态势。

因投资者在高位获利了结，Bloomberg Intelligence编制的澳门赌场股指数自5月底以来已经下跌约35%，其中，永利澳门和美高梅中国的跌幅超过40%。

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