中国国庆假期首日接待国内游客1.22亿人次

中国文化和旅游部公布了10月1日的全国旅游数据：综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商上报和提供的数据，经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，10月1日全国接待国内游客1.22亿人次，同比增长7.54%；实现国内旅游收入1030亿元，同比增长7.19%。

据澎湃新闻报道，之所以呈现出增长趋势，文化和旅游部总结表示，这是由于各地主管部门和景区进一步贯彻落实今年两会政府工作报告提出的重点国有景区门票降价有关要求，并积极作为，截至9月28日，已出台实施或发文向社会公布了981个国有景区免费开放或降价措施（免费开放74个，降价907个），其中5A级景区159个，4A级景区534个。降价的907个景区中，降幅超过20%的491个，降幅超过30%的214个。

比如湖北省积极落实重点国有景区门票价格降低工作，国庆节前全面降低5A级国有景区门票价格，以黄鹤楼、武当山、神农架、清江画廊为代表的5A级旅游景区因降低门票价格人气攀升，免费的5A级旅游景区三峡大坝、武汉东湖人气更旺。

山东省自10月1日起实施降价的景区共有133个，平均降幅为25%，其中实现免费开放的国有景区达286处，同时，还创新推行联票制度，平均降幅37.6%，并实行一票多次多日使用制，为游客提供更多的实惠和便利。

云南省主要景区严格按照要求执行降价政策，昆明、大理、丽江等地区多数景区的门票价格均有下降。

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