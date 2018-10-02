李克强：中国政府为来华工作的外国专家开辟“绿色通道”

中国国务院总理李克强表示，中国政府为来华工作的外国专家开辟‘绿色通道’，将进一步采取有力措施，为外国人才提供更多便利。”

据中新社引述中国政府网昨天（1日）报道，9月30日下午，李克强总理在人民大会堂亲切会见荣获2018年度中国政府友谊奖的外国专家及其亲属。中国政府友谊奖是为表彰在中国现代化建设中作出突出贡献的外国专家而设立的最高荣誉奖项，本年度共有来自21个国家的50名外国专家获奖。

丹麦专家雍根·柯劳森向李克强总理展示他们企业在中国生产的新一代温控阀。德国专家戴雷拿出一块图板介绍自己在中国投资生产新能源汽车的经历。《拉贝日记》的作者之孙托马斯·拉贝向中国总理讲述拉贝家族与中国的渊源。

“我们欢迎外国专家参与中国的发展，也感谢你们对中国长期以来的支持和帮助。”在随后的即席讲话中，李克强特别提到了记录“南京大屠杀”始末的《拉贝日记》：“我们不会忘记历史上你们对中国人民所怀有的善意和伸张的国际正义，这些历史记忆中国人民将永远珍藏于心。”

李克强说，今年是中国改革开放40周年，中国40年的扩大开放有力带动了改革，促进了发展。中国今后将继续坚定不移扩大开放。

“中国会实施更加积极、开放、有效的人才引进政策，优化人才服务保障体系。”总理说，“通过建立外国人来华工作、居留等有机衔接机制，尽快实现外国人来华工作管理服务全流程‘一网通’办理，外国人在中国生活‘一卡’畅行等措施。”

他强调，中国政府将一视同仁为各国专家创造更多机会，将更加严格保护知识产权。外国专家如果遇到侵犯知识产权等问题，可以直接向有关部门或各级政府提出来，中国将高度重视、严加惩处。

“外国人才和智力是中国创新体系的重要组成部分。”李克强说，“欢迎更多外国专家为中国的创新发展发挥更大作用，希望中外人才携手共同推动世界科技创新和文明进步，促进经济全球化健康发展。”

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