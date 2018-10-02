陈水扁：民进党对公投“东怕西怕” 坚持的台湾价值不见了

台湾前总统陈水扁在面簿“新勇哥物语”发表对公投看法。陈水扁指出，“民进党对公投议题东怕西怕，早年坚持的台湾价值不见了，与其回避，不如面对。”

据联合新闻网报道，陈水扁在脸书新勇哥物语第246期中，发表对公投看法，他说，2004年总统大选时宣示“如果由于‘推动公投、催生新宪’导致我的落选，我也甘愿接受。”

陈水扁表示，最近国民党推动反空污公投提案，竟然有一万多的死人参加连署，难不成是农历７月鬼月阿飘好兄弟也加入连署行列？他说，这是当年依照1999年《台湾前途决议文》第五点主张推动公投法制化工程时始料所未及，竟然还有人为了公投连署故意造假做业绩。

陈水扁说，公投是直接民主的展现，也是他念兹在兹必须落实的政治信仰。除了2002年8月3日他在世台会东京年会演说时论及公投议题外，2003年12月23日他在民进党全代会提名演说中强调（推动公投、催生新宪）这是民进党的创党理想，是他们的历史使命。

他还说，推动公投是深化民主的方式之一，用以实践普世的民主价值；催生新宪是重建宪政秩序，以完成宪政改革。这是民进党接受选民的付托，必须完成的责任。

陈水扁指出，从理论到实际，从口头到践履，接着在2004年公投绑大选，举行史上第一次的全民公投，证明了总统个人意志与决心的贯彻非常重要。

陈水扁认为，年底不过是地方选举，重回执政的民进党政府，对公投议题东怕西躲，早年坚持的台湾价值不见了。明年公投连署提案只会更多、更敏感，与其回避，不如面对。

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