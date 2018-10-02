台经院：建商看好房市景气 北台湾新屋总值全年破兆 史上第三高

台经院产经资料库最新评论指出，今年上半年北台湾的新成屋及预售屋的推出量已达5,615.56亿元（新台币，下同），年增率近40％，台经院因此看好全年北台湾推出量可望破兆，创下历年第三高纪录，也显示建商对后续房市景气看好。

据台湾《工商时报》报道，指标大型行库内部也统计双北市、桃竹地区、台中、台南、高雄等六都“预售屋”销量指出，总销户数以双北市、桃竹地区最多，今年第二季分别有8,140户、8,245户，总销金额双北市接近1,440亿元、桃竹则为990亿元。

该统计把已申报开工的预售屋也涵盖在内，在总销户数上，双北市年增率达42％，但若看总销金额，年增率则仅15％，行库主管认为，这与价格盘整有关。

至于桃竹地区总销户数及金额增幅均超过一倍，台中市第二季的总销户数及金额分别近4,750户、500亿元，成长率也都近一倍，高雄市则不论是总销户数或是金额年增率均创全国最高，前者年增加2.5倍、后者增加2倍，可见建商同步在北、中、南三地积极推出新屋。

根据行库内部最新不动产景气观测报告，除了台商资金汇回助扬土地、工业区等厂办及豪宅等三大类不动产买气回温，国家住宅及都更中心宣布启动八大公办都更案，将创造1,400亿元产值，以及内政部已审查通过新北市政府所提出的“都市计画法新北市施行细则”部分条文修法，预计年底前公告实施，都被视为是下半年房市利多。

但台经院提醒，现在房市销售量仍不到四成，代表买卖双方对价格看法有落差，在此情况下，建商如继续大量供给，有可能形成未来房市更大的卖压，是后续房市景气必须密切观察的隐忧。

指标行库的报告也对房市未来“供过于求”的压力示警，除了参考台经院最新评论，内政部评估2018年第二季台北市房价所得比已高达15倍，直逼香港“全球第一高”的18倍房价所得比，将成为造成日后房价走跌的变数。

行库主管分析，房市买卖双方的价格拉锯战，就看台商返乡置产带来的影响力，将成为后续房价“阻跌”重要支撑；但台商回乡置产通常锁定“豪宅”，未来房市可能因市场区隔出现不同的走势。

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