中选会今开会审“反空污”公投案 国民党吁行政中立

台湾中央选举委员会今天审议国民党“反空污”公投案。国民党上午发出新闻稿呼吁中选会必须维持独立机关的公正性，不要知法犯法，成为台湾民主发展的绊脚石。

联合新闻网报道，国民党批评中选会千方百计要阻挠反空污等公投案成案，早在8月29日中选会主委陈英鈐就说，中选会收到的公投案中，每一案都有大量抄写的情况、必须剔除。然后在9月10日，应该行政中立的陈英鈐又透过媒体说，国民党所提三项公投案有高达六成是大量抄写，勉强成案只会让民众觉得是假的，这种影射污蔑，司马昭之心路人皆知。

国民党说，中选会的针对性在9月30日的新闻稿中图穷匕见，针对反空污公投案，搞不清楚连署人数到底是49万7193人还是48万8125人，签发的公投连署人名册收据，明显有伪造文书的嫌疑；然后中选会在官网公布的查对结果，直接认定涉及刑事“伪造文书”达到7万7194人。

国民党指出，根据公民投票法第13条，连署书的查对认定是户政机关的权责，中选会无权作出任何认定。高雄市三民区户政所主任吴淑惠在接受媒体採访时却说，户政人员完全是依照中选会提供的审查原则审查，如发现有不符合规定，户政人员注记，并把审查结果报表全部送回中选会，“由中选会认定”。

国民党表示，在中选会认定伪造连署书几达半数的高雄市，户政人员明确说明，他们只是依照中选会提供的审查原则审查，觉得有疑义就予以注记，并没有直接认定这些连署书为伪造，但依法无权认定连署书是否伪造的中选会，却逕自认定这些连署书全属伪造应予删除，明显已经违法。

国民党认为，公投是人民展现意志的民主程序，中选会只能形式审查不能刻意阻挠。但现在的中选会已经变成“东厂”，成为蔡英文政府戕害人民意志展现的爪牙，国民党要提出质疑，民进党到底在怕什么？无能处理空污，也不能污蔑、栽赃反空污公投案，阻止人民行使公投的权力。

早报订户新闻，更多精彩等着您！