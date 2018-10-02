危地马拉联大未致函也未发言相挺 台外交部重申邦谊稳定

联大总辩论落幕，共12个友邦声援台湾。未提及台湾的友邦包括危地马拉、洪都拉斯、海地、尼加拉瓜与梵蒂冈，其中曾连续四年为台发声的海地，今年仅致函、未发言，以及危地马拉未致函也未发言，引外界注目。外交部发言人李宪章今天对此表示邦交均稳定，海地参与联署致函，今年WHA中也公开支持台湾；危地马拉则由於内战问题，近年联大议事注重国内议程，“我们尊重友邦声援方式与场合”。

台湾《自由时报》报道，第73届联合国大会总辩论於美东时间1日结束，巴拉圭、马绍尔、帛琉及所罗门群岛等12个台湾友邦高层，在演说中表达支持台湾参与落实联合国SDGs的立场，并吁请联合国解决台湾2300万人民被排除在联合国体系外的严重问题。

未提及台湾的友邦包括危地马拉、洪都拉斯、海地、尼加拉瓜与梵蒂冈，其中梵蒂冈因非俗世国家，发言一向限於梵蒂冈关切的全球性事务，不会就个别国家议题发言，未提及台湾。尼加拉瓜、洪都拉斯个别致函支持。海地则参与联署致函。危地马拉则未发言也未致函。

针对外界关注的邦谊情形，李宪章则说明，邦交均稳定，如海地虽未发言、但参与联署致函，几个月前的WHA中也才公开支持台湾；危地马拉在WHA也为台湾发声，而由於内战问题，近年联大议事注重与危地马拉国家利益有关的议程。李宪章说，“我们尊重友邦选择适当的方式与场合声援”。

而洪都拉斯总统日前在访谈中提到欢迎中国大陆扩大拉美影响力，李宪章则说，洪都拉斯总统接受媒体访问，访谈全程我方有所掌握，“外界可能过度解读了”。李宪章强调，洪都拉斯与台湾的双边互动非常地好，合作计画进展顺利，此次联大推案也透过致函方式支持，对此表达感谢。

李宪章也说，联合国推案是整合、长期的工程，除了关注联大期间友邦的声援情形，也是全年无休的工作，更是艰困的挑战，也希望各界了解。

早报订户新闻，更多精彩等着您！