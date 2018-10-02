香港九龙西补选：前刘小丽代表民主派持逾2000提名报名

香港立法会九龙西议席补选的提名期今日展开。代表民主派、并以工党及小丽民主教室“双牌头”的前议员刘小丽，今早到九龙城民政事务处报名正式参选。

据《信报》报道，刘小丽表示，过去10日共收集了逾2000位合资格选民提名，促请政府尊重选民意愿，尽快确认其参选资格。对于会否被选举主任裁定其提名无效，刘小丽重申，政府之前多次DQ（Disqualify，既裁定提名无效）立法会参选人并无坚实理据，令人感到旨在打压民主派，故在荒谬面前难以评估再次被DQ机会。

被问到对于港独及自决的立场，刘小丽强调，从来不支持港独，但其他立场会待正式公布政纲时才一併交代，避免现时只作口头交代会有不清晰之处。

对于已退出民协的前议员冯检基预告，今天下午将会报名参选。刘小丽称，对方若然参选会对民主派选情“带来艰难的挑战”，认为冯昨天的说法与之前有分别，希望待对方下午正式交代参选原因后，才作详细回应。

到场支持刘小丽的民协主席施德来表明，该党无论任何情况都只会支持刘小丽一人代表民主派出选。若然她在提名期内被DQ，民协一向主张应办初选决定Plan B，并由整个民主派再商讨。

民主派政团包括民主党、公民党、专业议政及议会阵线，均有多位立法会议员现身支持刘小丽；前议员如公民党梁家杰、社民连梁国雄等亦一同到场，惟于上次九龙西补选落败的姚松炎未有出席。

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