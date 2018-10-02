黑龙江开展打赢蓝天保卫战三年行动：地级市空气优良率超八成

为持续改善环境空气质量，黑龙江省决定开展打赢蓝天保卫战三年行动，通过调整优化产业结构、强化区域联防联控、健全法规标准等方法，力争到2020年，黑龙江省主要大气污染物排放总量大幅减少，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到88%。

据《中国环境报》报道，在具体实施中，要调整优化产业结构，推动形成绿色发展方式；加快调整能源结构，构建清洁高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进城乡面源污染治理；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法规标准，完善经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督察；明确落实各方责任，严格考核问责；加强信息公开，动员全社会广泛参与。

经过三年努力，黑龙江省将大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低PM2.5浓度，减少重污染天数，改善环境空气质量。到2020年，全省二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降11%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降15%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到88%，重度及以上污染天数比2015年下降15%以上。

到2020年，哈尔滨市PM2.5年均浓度比2015年下降25%以上，空气质量优良天数比率达到80%以上，重度及以上污染天数比2015年减少50%以上；七台河市PM2.5年均浓度比2015年下降20%以上；齐齐哈尔、牡丹江等接近国家空气质量二级标准的城市实现达标；佳木斯、大庆、鸡西、双鸭山、鹤岗、绥化基本保持达到国家空气质量二级标准；伊春、黑河、大兴安岭保持稳定或略有改善。

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