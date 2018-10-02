中国内地黄金周首日1.22亿人次出游　花费1030亿人民币

今年“十一黄金周”首日，内地有多达1.22亿人次出游，旅游收入达到1030亿元（人民币，下同，约206亿新币）。14.5万名游客在天安门广场观看了升旗仪式。相关部门预计，10月2日旅游景区流量将明显上升。

中新网今天（2日）报道，中国文化和旅游部消息指，综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商上报和提供的数据，经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，10月1日全国接待国内游客1.22亿人次，同比增长7.54%；实现国内旅游收入1030亿元，同比增长7.19%。

澎湃新闻2日报道，中国铁路总公司当日发布消息指，1日全国铁路发送旅客1625万人次，同比增加122万人次，增长8.1%，创铁路单日旅客发送量新高。全国铁路运输安全平稳有序。

另外，民航方面，1日全国共运送旅客183万人次，同比增长10%。

中国公安部交通管理局预计，2日部分进出城高速公路、国省道交通流量仍将在高位运行，同时旅游景区流量将明显上升，交通拥堵和安全风险加大。

报道指，假日第一天，北京天安门广场举行隆重的升国旗仪式，吸引了14.5万名游客。“生日快乐！”“祖国万岁！”“祝祖国越来越好！”国旗四周不断传来游客们发自内心的呼喊。

今年黄金周多地景区门票降价。中国国家发展和改革委员会的数据显示，截至9月28日，各地已出台实施或发文向社会公布了981个国有景区免费开放或降价措施（免费开放74个，降价907个），其中5A级景区159个，4A级景区534个。降价的907个景区中，降幅超过20%的有491个，降幅超过30%的214个。这令游客省下了不少真金白银，景区的人气也在上涨。

《经济日报》2日报道指，“十一”假期探亲流、旅游流交织，各地积极应对。比如各地铁路系统提前开展设备养护维修，科学安排运力，努力挖掘车辆潜力，千方百计提高动车组和客车车辆上线率等。

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