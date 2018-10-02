中国国家市场监管总局：集中开展“认证检测乱象”专项整治

中国国家市场监管总局近日发出关于加强认证检测市场监管工作的通知，要求严厉查处认证检测违法违规问题，集中开展“认证检测乱象”专项整治。

据新华社报道，通知要求，近期各级市场监管部门应针对社会上反映的“认证检测乱象”问题，集中开展专项整治行动。尤其要针对“未经批准非法开展认证活动；买证卖证、关键认证环节走过场；认证人员收红包、索取不合理差旅食宿费用；检验检测机构无资质认定证书检测、超资质认定范围检测”等认证检测违法违规行为，集中进行整治，坚定去疴除弊，重点查处一批大案要案，严厉打击认证检测违法违规行为，维护公平公正规范的认证检测市场环境。

通知要求，各级市场监管部门要按照有关法律法规要求，对辖区内认证检测活动和认证检测结果实施日常监督检查和随机抽查，并依法对认证检测违法违规行为进行严肃查处。

针对管理体系、服务和一般工业品认证等自愿性认证领域，要重点检查认证机构买证卖证，认证记录与实际不符。针对食品农产品认证领域，加强对获证食品农产品生产、加工、销售活动的监管，重点检查认证机构擅自降低有机认证标准，企业伪造、冒用有机认证标志或有机码等情况。针对强制性产品认证领域，各级市场监管部门应重点检查以下违法行为：列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口；二是认证证书撤销或暂停期间，不符合认证要求的产品，继续出厂、销售、进口；三是伪造、冒用、买卖CCC证书等。

截至目前，全国认证机构共计470家，有效认证证书175万张，涉及获证组织58万余家；全国检验检测机构共计36327家，年均出具检验检测报告3.76亿份。目前在一些认证检测领域还存在程序不规范、有效性不高、企业获得感不强、“认证检测乱象”等问题。

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