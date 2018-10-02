中国嫦娥六号将搭载10公斤国际载荷

中国工业和信息化部副部长、国家航天局局长张克俭1日在第69届国际宇航大会上宣布，中国愿意与各国开展航天合作，将在嫦娥六号的轨道器和着陆器上为国际合作伙伴提供10公斤的载荷。

据新华社报道，张克俭在当天举行的各国航天局长论坛上介绍说，嫦娥六号将完成中国第二次月球采样返回的任务，目前项目正按计划实施。今年12月，中国将发射嫦娥四号探测器，计划搭载荷兰、德国、瑞典、沙特阿拉伯等国的科学载荷，开展月球背面的软着陆及巡视探测。中国还将继续利用5月发射的“鹊桥”号中继星为其他国家探月任务提供服务。

中国国家航天局有关人士向新华社记者介绍，嫦娥六号搭载国际载荷展示了中国航天向世界开放的姿态。中国希望以此为契机，邀请国际合作伙伴参与嫦娥六号任务。国家航天局预计这一邀请将得到多国响应。

据介绍，10公斤载荷非常可观。预计将在2019年发射的嫦娥五号工程巨大，从月球上取回的月壤也将只有2公斤。

第69届国际宇航大会1日在德国不来梅开幕，为期5天，吸引了来自世界各地的6300多名宇航员、航天机构和企业代表、专家学者与青年学生参与。自1950年以来，国际宇航大会每年举办一次，是世界航空界的最大盛会。

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