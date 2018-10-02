男子网售"迷你枪形钥匙扣"被刑拘　警方认定是“枪支”

一名福建男子在网上出售长约4厘米的“迷你枪形钥匙扣”，辽宁网警发现后以“涉嫌非法买卖枪支罪”将其跨省刑事拘留。经鉴定，目前警方已将涉案钥匙扣认定为“枪支”，案件已进入审查起诉阶段。

据央广网今天（2日）报道，辽宁鞍山警方出具中国刑事警察学院物证鉴定中心的鉴定报告时指出，该枪形钥匙扣是以火药为动力的自制袖珍转轮手枪，属于非军用枪支；具有射击功能，认定其为“枪支”。警方表示，该男子涉嫌非法买卖枪支罪，根据法律规定，在认定出售物品为枪支后，应予以严厉惩处。

据悉，这名福建男子几年前从国外带回一个枪形钥匙扣后，找到国内代工厂进行复制加工，并在网上进行销售，售价几百元（人民币）不等。

内地社交平台此前发布的相关视频显示，这款迷你枪形钥匙扣在一定条件下，可以一枪“击穿薄铁桶”。“看法新闻”报道称，涉案枪形钥匙扣口径仅1.8毫米，可发射微型弹珠，但其比动能却超过中国公安部规定的1.8焦耳/平方厘米的标准。

男子家属指出，此钥匙扣仅长4厘米，主要“用于收藏”；虽然它具备了击发功能，但他们没有制作过与其匹配的火药、弹药，也并未发生过伤人事件。此外，家属称，福建警方2015年对此钥匙扣进行过检查，并告知这种产品作为钥匙扣销售“没有问题”。当事人律师则指出，由于此物口径过小，是否应被界定为“枪支”仍存争议。

根据中国刑法相关规定，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支，行为人将被处3—10年有期徒刑；情节严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑。

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