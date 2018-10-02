台湾党产会追徵国民党8.6亿 停止执行

台湾不当党产处理委员会针对国民党撤迁来台后，转帐拨用位于台北市中正区日产土地，无偿取得458笔的国有特有房屋基地，是不当党产，因此追徵8亿6488万3550元（新台币，下同，约3900万新元），国民党不服除提出行政诉讼，还声请停止执行，台北高等行政法院审理后，合议庭裁定，在本件实体的行政诉讼终结确定前，党产会处分追徵8.6亿多元，停止执行。

据“中时电子报”报道，党产会先前针对国民党来台后，将日产土地“转帐拨用”部分进行听证调查后认为，国民党在训政时期，仅依国防最高委员会第227次常务会议决议，取得特种房屋“使用权”，并依行政院1954年6月5日函示，转帐取得458笔，国有特种房屋的基地产权，并在1957年至1961年间办好登记取得房屋基地后，陆续以买卖方式移转第三人，这些土地属不当取得财产。

党产会依据上述土地，转帐拨用后当时或最接近移转当时的公告现值，计算土地价格，今年6月14日作成追徵处分，要求国民党给付不当得利8.6亿多元。

国民党不服提出声请停止执行处分，北高行审理后认为，原处分所追徵价额达8亿6千余万元，金额颇巨；且经调阅受移送的台北执行分署执行案卷，原处分已开始执行，并有进入换价程序的可能，行政法院若未在现执行阶段介入处理，国民党遭换价处分的财产将无从或难于回復，只能日后以金钱予以赔偿。

为避免日后若进行金钱赔偿程序时，台湾将负担过重的金钱支出并致社会资源的无谓耗费，国民党主张原处分追徵系争土地价额部分，将致其有难于回復损害的急迫情事可採认。裁定党产会处分书关于自国民党其他财产追徵价额8.6亿多元部分，在本案诉讼事件终结确定前，停止执行。

早报订户新闻，更多精彩等着您！