反空污公投成案台电尊重但不认同

台湾台中市长参选人、国民党立委卢秀燕等人提出“反空污公投”，中选会今天下午宣布通过提案。台电回应，火力电厂并非空污原凶，焦点不应放在台电身上，尊重该提案、但不认同内容。

据《自由时报》报道，卢秀燕提出的“反空污公投”提案内容为:“你是否同意以‘平均每年至少降低1%’之方式逐年降低火力发电厂发电量?”，蓝营想打空污战应聚焦燃煤，但公投却只字未提，因此该提案也遭批评是减电不减煤的乌龙公投。

台湾中选会今讨论后宣布通过提案，台电发言人徐造华回应，尊重各界诉求与人民公投权利，后续也会配合，不过，徐也强调，空污问题社会各界都要面对，而火力电厂不是空污原凶，根据环保署资料，国内PM2.5细悬浮微粒污染源中，电力业约占4.5%至9.9%，比例不到一成，台电并不认同提案内容。

徐造华也说，电力更攸关经济、民生发展，所有人都要用电，台电也努力提升电源长期开发，使备转容量率达10%、备用容量率15%等目标，现在要求台电“要降低火力发电，不是又让备用容量率降低，这不是反其道而行吗?”

根据台电2017年发、购电统计资料，总电量合计2310.8亿度，又以火力发电为最大宗，共有1949.5亿度，占比高达84%。以年减1%推估，19亿度火力发电，需找其它基载电源，最可能补上的即是核电，但非核是既定重大政策，台电恐又进退两难。

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