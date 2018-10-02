台湾副总统访梵将强碰大陆主教？台外交部：不同场合

台湾总统府今天宣布，蔡英文总统指派虔诚的天主教徒副总统陈建仁率领特使团，出席本月14日举行的先教宗若望保禄六世等七人封圣典礼。由于教廷已证实首度邀请两位对岸主教参加在梵蒂冈的世界主教会议，媒体好奇陈建仁是否会与他们碰面？外交部次长谢武樵说，大陆主教是去参加世界主教会议，与封圣典礼分属两个场合，应该不会碰面。

据《联合报》报道，谢武樵今天下午在总统府表示，教廷将在本月14日举行先教宗若望保禄六世等七人的封圣典礼，基于台湾与教廷76年的邦谊，以及对双方各项合作交流的重视，蔡总统特别指派陈副总统率团出席封圣大典，代表政府、人民及天主教教徒对教宗表达祝贺之意。

谢武樵表示，这次出访名称为“圣谊专案”，意指陈建仁副总统率团出席封圣典礼，深化台梵的邦谊。预定11日晚间启程，16日清晨返抵台，在教廷停留4天3夜。特使团成员包括陈建仁夫妇及谢武樵。

梵蒂冈与大陆日前签署“主教任命临时协议”，是否冲击台梵邦交，引发关注。媒体询问，陈建仁是否会向教宗提起台湾在陆梵主教任命临时协议上的立场？

谢武樵表示，教廷会安排各代表团的团长逐一觐见教宗，陈副总统觐见教宗时，一定会表达台湾人民对教宗的崇敬，以及欢迎教宗到台湾访问，也会表达希望教廷持续关注台湾及关怀教友。

媒体追问，蔡总统是否曾考虑亲自出访梵蒂冈？谢武樵回答，就他所知，蔡总统是直接指派陈副总统担任特使。谢武樵也说，此次预计会有一百多个国家与地区会派祝贺团，但会有哪些国家地区或人员出席，台湾驻教廷大使馆还在了解中。

谢武樵表示，陈副总统此次率团出访，除了可对此次封圣的七人表达崇高敬意之外，也可进一步增进台湾与教廷之间的互动及邦谊。

早报订户新闻，更多精彩等着您！