朝鲜半岛和平最大的威胁？韩国民调：中国

韩朝的友情今年初突然开花，让朝鲜半岛有望迈向和平。韩国一项民调显示，民众认为对朝鲜半岛和平造成最大威胁的国家并非朝鲜，而是中国。

据《自由时报》引述韩国《朝鲜日报》报道，当地首尔大学统一和平研究所今日发布一项意识调查结果显示，针对“周边国家中，对朝鲜半岛和平威胁最大的国家”，有46.4%受访者回答中国，选择朝鲜的人有32.8%。

这是该研究所自2007年开始进行类似调查以来，中国首次被认为是最具威胁的国家。去年有63.7%受访者认为朝鲜最具威胁，韩朝关系发生变化后，今年降至一半。

调查中，针对“周边国家中，最亲密的国家”，仅3.7%受访者回答中国，创下历史新低；选择朝鲜的人则比去年增加了7.8个百分点，有19.1%。

首尔大学统一和平研究所资深研究员崔奎珉分析，对朝鲜亲密感的上升，是现任政府上台后，一系列韩朝关系进展带来的影响；“2016年部署萨德以后，中国持续的经济报复，给韩国人的对中意识造成了负面影响”。

虽然韩朝关系看似渐入佳境，但韩国民众并未放松警惕，仍有56.1%受访者认为朝鲜可能进行武力挑衅，但这项数字比去年下降了14.5个百分点；多达78.6%民众认为朝鲜核武“非常或多少感觉到威胁”；有59.8%认为韩朝“需要统一”，比去年增加了5.7%。

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