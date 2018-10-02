陈建仁访梵蒂冈将与中国大陆主教互动？ 台外交部：不会碰面

中国大陆与台湾在欧洲唯一友邦梵蒂冈签署“主教任命临时协议”后，各界对天主教廷与台湾之邦交关系是否动摇产生许多猜测。为巩固外交，总统府在今天下午召开了记者会宣布，将由副总统陈建仁亲自往访，参加已故教宗保禄六世 的“封圣仪式”。此消息一出，外界好奇陈建仁是否会与中国大陆主教有所互动？外交部回应：“应该不会碰面。”

据《自由时报》报导，台湾总统府今天（2日）举行记者会宣布“圣谊专案”，陈建仁11日将率团出发，此次是要出席14日已故教宗保禄六世等7位先人的封圣仪式，预计16日返国。

外交部次长谢武樵表示，基于台湾和教廷76年邦谊，并重视未来双方的各项合作交流，总统蔡英文决定指派虔诚的天主教徒陈建仁担任特使，代表中华民国的政府、人民及天主教徒前往致意，陈建仁也将面见教宗方济各。

教廷这个月除了封圣仪式，还有3日至28日举办的世界主教会议，今年主教会议首度让两名中国大陆主教参加。对此，媒体询问陈建仁届时是否会与中国大陆主教互动？谢武樵表示，应该不会碰面，因为封圣典礼与世界主教会议的地点不同。

谢武樵指出，台湾认为，此次邀请中国大陆主教参加主教会议的用意为努力促使中国大陆教会与普世教会共融，帮助中国大陆落实宗教自由，这也是台湾所乐见，而台湾代表团也会在觐见教宗时，表达希望教宗持续对台湾的关注以及对台湾教友的关怀，站在外交部的立场，对此也会密切关注，以国家利益和台湾教友的福祉为第一优先。

另外，谢武樵回应表示，这次受邀出席封圣典礼的国家有一百多国，至于确切有哪些国家、人员，驻教廷大使目前也还不清楚。

早报订户新闻，更多精彩等着您！