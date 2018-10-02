香港东区元朗屯门沙田空气污染达甚高环保署吁尽减户外逗留

秋高气爽，不少市民放工后都会到户外做做运动。不过天气好不代表空气好，市民要留意，环保署在5个地区的空气质素健康指数入夜后先后达到8的“甚高”水平。

据《星岛日报》报道，晚上7时，环保署在东区、沙田、元朗、屯门的指数更达到8，健康风险属于“甚高”；中西区、观塘、深水埗、葵涌、荃湾、将军澳、东涌、大埔、塔门、铜锣湾、中环、旺角的一般或路边监测站空气质素健康指数达到7，健康风险属于“高”水平。

空气污染物臭氧（03）的浓度较高，屯门录得203.4微克、塔门录得198.5微克、沙田录得198.7微克、将军澳录得191.8、东涌录得189.1微克，按小时值较世界卫生组织标准的100微克超出近一倍或以上。

污染物细悬浮粒子（PM2.5）浓度，铜锣湾录得51.3微克、深水埗录得50.1微克、沙田录得47.2微克、旺角录得46.4微克、元朗录得45微克，按小时值比世卫标准的每立方米25微克高出接近一倍或以上。

环保署呼吁，心脏病或呼吸系统疾病患者、儿童及长者应尽量减少户外体力消耗，以及尽量减少在户外逗留的时间，特别在交通繁忙地方。

东北季候风正为华南带来普遍晴朗及干燥的天气。天文台预测大致天晴及干燥。吹和缓东至东北风。

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