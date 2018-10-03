国庆假期支付机构营销大比拼 大巨头争抢境外场景

国庆消费黄金周来临，各大支付巨头积极备战，大打营销牌，积极布局境外场景。但不可否认的是，新技术的“出海”要面临着巨大的竞争压力。特别是成熟市场培育出的用户使用粘性更大，也在一定程度上加大了运营难度。

据《北京商报》报道，中国国庆黄金周前，多家支付机构进入全年忙季，支付宝今年则侧重扩展境外消费场景，并称“为了迎接中国的游客，全球十大移动支付机场、十大商圈、十大唐人街、十大奥特莱斯热门商户几乎全部支持支付宝付款，中国游客真的可以实现不带钱包出国旅游了。”

银联同样宣布，即日起在境外25个国家和地区近2万家商户推出低至7折的专属优惠活动。除了刷卡消费打折外，还包含旅行预订优惠、移动支付优惠、“优计划”优惠券下载、随机立减等多种优惠形式，满足持卡人“十一”出境游对优惠活动范围广、力度大、场景多的需求。

腾讯在“十一黄金周”升级退税通系列3大新功能，并且最新上线俄罗斯2个机场，支持全球81个机场实时退税，在韩国还有105个市区预约退税点。此外，微信也将营销重点放在了除内地以外的其余地区，据悉，从今年10月开始，使用微信最新版本的香港用户可用微信在内地购买高铁票、打车、享美食等。用户支付时，微信香港钱包将自动将需要支付的人民币金额，换算对应的港币金额，用户可通过钱包余额、已绑定的信用卡或银行卡中的港币进行支付。

据易观近日发布的《中国第三方支付行业专题分析2018》数据显示，移动支付的整体交易规模已经从2013年的1.3万亿快速增长到2017年的超过109万亿。行业整体增速连续4年超过100%。市场主体和从业人员的持续增长，移动支付前景广阔，包括随行付在内的支付机构都将获得极大的业务扩展。

在苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言看来，对于绝大多数支付机构来说，跨境支付业务服务的还是中国用户，可视作多覆盖一种消费场景，意在提升用户粘性，扩大交易规模。对于少数几家巨头而言，国际布局属于集团性战略，在本地化渗透、属地化牌照布局、机构合作、科技输出等方面有一整套的打法，支付出海只是前站。

“侧重点不同跟各家的基础布局有关系，银联起步比较早，和境外的卡组织合作也更多，所以它能够覆盖到的国家和地区就很多。而微信和支付宝出海之初先发展的群体就是境外游的群体。” 易观分析师王蓬博表示。

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