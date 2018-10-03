华裔科学家与诺奖擦肩 同事抱不平

当地时间10月1日，2018年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。美国科学家詹姆斯·艾利森（James P. Allison）和日本医学家本庶佑（Tasuku Honjo）获得2018年诺贝尔生理学或医学奖。

据《第一财经》报道，艾利森与本庶佑为免疫疗法先驱，发现CTLA-4和PD-1为免疫抑制因子，进而应用于癌症免疫治疗。

然而PD-1/PD-L1信号通路的发现者，耶鲁大学医学院癌症研究中心免疫学部联合主任陈列平教授今年却未得诺奖，引起华人科学家为其打抱不平。

陈列平今年早些时候受访时曾表示自己不想过多评论诺贝尔奖，还是希望把精力放在研究上。他说：“中国人不擅长讲故事，不擅长将复杂的科学变为简单的概念去让人们接受，这一点可能是我们最大的缺陷。”

陈列平的同事、耶鲁大学医学院副教授、耶鲁大学癌症研究中心研究员傅新元在朋友圈里转了一段陈列平当天早上接受《自然杂志》Nature采访时的一段评论。

陈列平说道：“我们都觉得这次发奖的逻辑混乱，首先CTLA-4并不是詹姆斯-艾利森发现的，而是法国人Pierre Goldstein发现的，而CTLA-4的抑制作用也是加州大学旧金山分校（UCSF）的免疫学家、Parker癌症治疗研究所（Parker Institute for Cancer Immunotherapy）CEO Jeff Bluestone发现的，艾利森只是首次将其作用联到癌症治疗方面，这是他的贡献。而本庶佑虽然发现了PD-1，但是机制并不是他发现的，肿瘤治疗更是与他无关。但这两位在宣传鼓动方面确实胜出我很多。所以我认为，对工作的宣传要比工作本身重要很多。”

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