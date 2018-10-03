腾讯音乐娱乐正式递交招股书 募股前腾讯持股近六成

10月3日凌晨，腾讯音乐娱乐集团(下称：腾讯音乐娱乐)正式向美国证券交易委员会递交招股书(FORM F-1)，申请在纳斯达克上市，计划交易代码为“TME”，其在本次首次公开募股(IPO)中的最高募集金额尚未确定。

一位接近腾讯音乐娱乐人士告诉《新京报》，FORM F-1中展示的最高融资金额10亿美元，仅为方便计算税费暂时填写，并非最终融资金额。

据了解，腾讯音乐娱乐采用AB股形式，A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权，不可转换为B类普通股;1股B类普通股含有15股表决权，并可转换为A类普通股。2018年之前的股东，包括腾讯控股、腾讯公司等将持有B类普通股。

首次公开募股前，腾讯持股占比58.1%，Spotify持股占比9.1%，太盟投资集团持股占比9.8%，中投中财基金管理公司持股占比7.2%。同时，腾讯音乐娱乐也持有Spotify 2.5%的股权。

2018年7月12日，腾讯音乐娱乐与腾讯签订了商业合作协议(BCA)。根据BCA，腾讯同意向腾讯音乐娱乐提供用户流量并访问其社交关系链;腾讯同意以最优惠条款为腾讯音乐娱乐提供技术基础设施支持，只要腾讯仍在投票权上是最大股东;腾讯与腾讯音乐娱乐进行广告分成，并分享会员收入。

此外，招股书还单独披露了，联席总裁谢振宇持股4.2%，联系总裁谢国民持股4%，其他高管并未单独列出，但所有董事和高管持股8.4%。

财务数据方面，腾讯音乐娱乐集团收入主要来源为付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员。招股书显示，截至2018年上半年营收为86.19亿元人民币，同比增长92.2%。调整后利润为21.12亿元人民币，同比增长188.5%。

腾讯音乐娱乐的主要收入来源为在线音乐服务、以音乐为中心的社交娱乐服务两部分，其在2017年上半年的收入占比分别为28.7%和71.3%，在2018年上半年收入占比分别为29.6%和70.4%。

招股书披露，此次融资的40%用于投资音乐内容产品，30%用于产品和服务开发，15%用于营销，以及15%用于潜在战略投资和收购以及一般企业用途。

腾讯音乐运营着旗下国内头部的三大在线音乐平台，包括QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐。在在线音乐、直播和现场音乐均有布局，尤其以版权布局见长。

招股书显示，截至2018年第二季度，腾讯音乐娱乐的总月活用户数超过8亿，用户日均使用时长超70分钟。此外，腾讯音乐娱乐称其拥有中国最全面的音乐内容库，既来自200多个国家的超过2000万首歌曲。

在音乐版权方面，腾讯音乐娱乐由于入局较早，拥有一定优势。2017年5月，腾讯音乐娱乐集齐了索尼、华纳、环球这三大唱片公司的版权;2017年9月，腾讯音乐娱乐和阿里音乐达成了版权转授权合作，获得滚石、华研、寰亚等阿里音乐独家代理的音乐版权;2018年2月，腾讯音乐娱乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。

在分析人士看来，加强音乐作品、音乐人、线下演出等与用户的连接，背后有提升用户黏性，进而增加订阅用户的考量，同时激活付费用户成为在线音乐应用盈利的关键。同时，作品或者版权已经不是音乐产业链的最终产品，广告、巡演、衍生品、版权管理，这些远比播放歌曲本身要赚钱。

事实上，国外科技公司也有购买流媒体音乐平台，借助增值服务来推广自己产品的先例，比如购买Youtube Red会员服务，可以附带享受Google Play Music服务，苹果、谷歌、索尼也都曾把音乐服务作为推广硬件的卖点。

7月8日，腾讯控股发布公告称，公司已根据第15项应用指引，向港交所提交有关其在线音乐娱乐业务通过经注册的公开发售在美国的认可证券交易所独立上市的方式拟进行分拆的建议。

自2017年3月底，腾讯公司执行董事刘炽平称，如果是收购来的，其他投资者对上市有期许，就会考虑将这项(业务)分拆上市。这引发了拥有外部股权的阅文集团、腾讯音乐娱乐集团分拆上市的猜测。此后，腾讯音乐娱乐屡次传出计划上市的消息，其估值也翻了3倍。

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