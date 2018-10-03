腾讯音乐递交招股书：8亿月活 付费转化率却不足5%

继阅文集团后，腾讯又一持股超过50%的子公司将独立上市。

据新浪网引述“寻找中国创客”的报道，北京时间10月2日晚间，腾讯音乐娱乐集团（下称“腾讯音乐”）正式向美国证券交易委员会（SEC），提交了IPO招股书，股票代码为“TME”。

招股书中披露了腾讯音乐的股东持股、财务数据、收入来源、用户数据等，但尚未公布将在纽交所还是纳斯达克上市。同时，招股书中也暂未披露，IPO发行价及股票发行数量。

一位接近腾讯音乐娱乐人士对新京报表示，FORM F-1中展示的最高融资金额10亿美元，仅为方便计算税费暂时填写，并非最终融资金额。

值得注意的是，招股书中显示，截止2018年第二季度，在线音乐用户付费率只有为3.6%，社交娱乐用户的付费率仅为4.2%，与付费转化率高达45%的Spotify相比，仍有巨大差距。

腾讯仍为最大股东，Spotify持股占比为9.1%

招股书中披露，公开募股前，腾讯仍为腾讯音乐最大股东，持股比例58.1%。太盟投资集团和中投中财基金管理公司也是腾讯音乐主要的机构股东，分别持股9.8%和7.2%。值得注意的是，招股书显示，Spotify持股占比为9.1%。

2017年12月，腾讯、腾讯音乐与Spotify达成联合股权投资，腾讯音乐和Spotify以现金购入对方的少数股权。根据Spotify招股说明书，腾讯和腾讯音乐合计持有7.5%的Spotify股份，为公司第三大股东，仅次于Spotify创始人DanielEk和MartinLorentzon。其中，腾讯音乐娱乐持有2.5%的股权。

招股书单独披露了个人持股情况，集团所有高管及董事会成员共持股8.4%。联席总裁、酷狗创始人谢振宇持股4.2%，联系总裁、海洋音乐创始人谢国民持股4%，其他高管未单独列出。

招股书中还披露，10月1日，腾讯音乐与WMG中国和索尼签订了部分股份认购协议，同意向WMG中国和索尼发行总计6810万股股票，约为2亿美元。

收入主要来源：付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员

招股书显示，腾讯音乐2017年营收为109.81亿元，2018年上半年营收为86.19亿元。2018年上半年运营利润为19.47亿元，运营利润率22.6%。上半年经调整后利润为21.12亿，同比增长188.5%。

其中，收入主要来源于付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员。“在线音乐服务”（包括付费订阅和数字专辑）占比29.6%，“社交娱乐服务”（包括虚拟礼物和增值会员）占70.4%。

由此可见，腾讯音乐的在线业务对收入的贡献较低。

腾讯音乐曾表示，腾讯音乐主要包含音乐流媒体业务（QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐）、演艺直播（酷狗直播、酷我繁星）、音乐人社区（全民K歌、5SING、腾讯音乐人计划）以及向B端企业提供版权等业务。其中付费业务的盈利占比并不是很高，一些新玩法，比如数字专辑和直播上，反而有一些不错的效果。

腾讯音乐2017年的付费用户为1700万，由在线用户转化为付费用户的转化率仅为2.8%。招股书显示，截止2018年第二季度，在线音乐用户付费率也只有为3.6%，社交娱乐用户的付费率为4.2%，与Spotify相比，还有相当大的差距，Spotify的付费率则超过45%（2017年底数据）。

月活用户超8亿，版权仍是腾讯音乐最大优势

招股书显示，截止2018年第二季度，腾讯音乐娱乐的总月活用户数超过8亿，用户日均使用时长超70分钟。

腾讯音乐在在线音乐、直播和现场音乐均有布局，尤其以版权布局见长。腾讯音乐称，截止2018年6月30日，已与200多家唱片公司达成合作，曲库数量超2000万首。

腾讯自己曾花重金购买了大量音乐版权，包括对全球三大唱片公司版权的独家代理。

2014年，腾讯音乐获得华纳音乐版权，两年后，将索尼的音乐版权收入囊中，2017年3月获得环球音乐出版公司的词曲独代权，至此集齐全球三大唱片公司的音乐版权。

另一方面，通过版权授权的形式，腾讯音乐获得了一部分阿里音乐的独家代理音乐。据统计，腾讯音乐目前最少拥有22家唱片公司的版权。

早报订户新闻，更多精彩等着您！