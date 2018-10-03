台湾选战倒数50天选务人员仍有缺额 中选会:有信心完成召募

台湾年底选举倒数50天，各县市选务人员却仍有缺额，地方选举委员会持续努力召募中；根据各县市选务委员会回报数据，截至9月底，地方公职人员选举选务人员缺额有2万多名，公投选务人员缺额更超过6万名。

据《联合报》报道，台湾中选会发言人陈朝建表示，中选会和所属委员会依进度召募，并藉由提高费用、增加补休等配套，有信心可以依进度完成召募。

根据各地方选委会回报数据，统计至9月底，台南市、嘉义县和连江县已经完成召募工作，其他县市都尚未招满，其中高雄市缺额6392名、新北市5867名、桃园市2164名，台北市则有1156名；公投选务人员缺额更多，所有县市共有6万4522名，几个县市召募人数挂零。有地方选举委员会表示，选委会持续召募人力中，召募情况虽比往年辛苦，但还算顺利，缺额持续减少，也会定期回报数据。

陈朝建表示，这次选务依先选举领投、再公投领投的方式办理，中选会会积极做好宣导，关于人力召募，中选会及所属委员会仍依进度召募，也会加速公投案件的开票作业流程与速度，并藉由提高工作费用、增加补休等配套，中选会有信心可以依进度完成召募，也以在投票当日深夜前也完成公投开票为目标。

亲民党立委陈怡洁说，年底公投绑大选最严重的问题就是选务人力可能“开天窗”，补休加津贴比起年金被砍，根本毫无吸引力，政府没有和公教人员同甘共苦，现在还要他们共体时艰，公教人员面对“有功无赏、打破要赔”的“苦差事”都兴趣缺缺，“干脆请全体政务官以身作则亲自担任选务人员共体时艰，或许能平衡公教人员的不平衡感”。

新北市选举委员会副总干事黄尧章表示，新北市选务人员召募进度已达九成，目前仍持续召募中，数字都在更新，至于公投部分数据显示选务人员召募不多，是因为之前考量到等公投确定成案后再召募，但有请地方公所预先召募，公投确定成案后，人员就可以立刻进用。

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