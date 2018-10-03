张忠谋任APEC代表 学者：使两岸互动稳健

台湾总统蔡英文今天（3日）宣布由台积电创办人张忠谋担任今年APEC领袖代表。对于两岸关系影响，台湾学者分析，目前两岸政治氛围敏感，张忠谋出席，有助两岸在会中稳健互动。

据台湾联合新闻网报道，台湾淡江大学中国大陆研究中心主任张五岳今天受访时表示，张忠谋在全球IT产业享有举足轻重的地位，过去还曾任亚太经济合作会议（APEC）领袖代表，且不具政治敏感身份，台积电在中国大陆也有投资，这样的人事安排“稳当且专业”。

张五岳评估，这次APEC举办时间临近台湾年底九合一选举，时机相对敏感。张忠谋的特质与涵养，能积极有效维持两岸在APEC上互动气氛稳健，不会有意外。

但他也坦言，目前两岸官方互动紧张，在这种氛围下，两岸APEC互动“不太可能有深入的意见交换”，各界也应该以务实角度来看待，避免APEC成为两岸新的冲突点。

今年亚太经济合作会议（APEC）于11月12日到18日在巴布亚新几内亚登场，蔡英文今天上午召开记者会宣布，邀请6月刚卸下台积电董事长的张忠谋出任领袖代表。

这是张忠谋第二度担任APEC领袖代表，上次是在2006年前总统陈水扁执政时期。

时任大陆国家主席胡锦涛2006年在APEC碰到张忠谋时，曾直呼“我知道你是谁”，两人有所交流，讨论两岸经济等相关问题。张忠谋事后受访时则表示，两人互动“温暖、友善、有建设性”。

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