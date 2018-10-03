谷歌调查：仅三成港人视香港为智慧城市

谷歌香港第二年发表《智慧数码城市白皮书》，尽管互联网及手机网络普及，但有30%受访港民视香港为智慧城市。商业机构当中，85%的大企业过去一年增加在数码科技的投资，93%更预计未来两年会增加在数码科技方面投资。

据香港《星岛日报》报道，今年香港消费者数码指数（Consumer Digital Index，简称CDI）为2.44（以5分为满分），较去年只上升0.09；但55至64岁族群进步最明显，按年升0.28，反映香港各年龄层均做好日常数码向科技应用的准备，这对如旅游、金融、零售和医疗等与生活息息相关的行业带来新机遇。

香港人口老化问题愈趋明显，今年调查特别了解市民对医疗数码化的看法。55%受访者期望医疗数码化能带来更快捷、更准确的诊断，近四成（39%）大众欢迎由人工智能支援的问症应用，以及透过网上聊天工具与医生对话以便进行初步问症。公私营机构应加强合作，善用数据作出趋势分析和预测，同时更善用科技解决医疗问题，提升效率，这将有助减轻医生和医疗系统的负担。

对于今年初财政预算案宣布拨款500亿（港元，约87.7亿新元）予创科发展，去年底又发表《香港智慧城市蓝图》，惟只有14％受访者认为政府投入足够投资将香港转型为智慧城市，较去年21%为低。

数码科技与日常生活愈趋融合，带动企业数码化的决心，但数码科技人才短缺是大部分企业面对的障碍。研究指54%受访企业认为数据分析是公司员工的重要技能，但70%认为目前聘得相关技能的员工非常困难。同时，只有14%港人认为现时香港能成功培育创科人才。

《智慧数码城市白皮书》建议，要长远培育香港创科人才应付需求，政府应考虑将计算机科学和设计思维纳入中小学课程，鼓励学童发展基础电脑科学（CS），同时为教师及在职人士提供训练。



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